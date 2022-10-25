"المعجب" يقرّ اللائحة التنظيمية لمساعدي أعضاء النيابة العامة

واشتملت على تنظيم العلاقة الإجرائية بين عضو النيابة العامة ومساعديه بما يحقق العدالة الناجزة، متضمنة الواجبات والمسؤوليات والإجراءات الواجب اتخاذها من المساعدين، وما يحظر عليهم، وآلية مباشرتهم لأعمالهم المنوطة بهم، وسياسة الخصوصية للإجراءات التي يباشرونها أثناء تأديتهم مهام عملهم.