تطويف وتطهير وتوعية.. قراءة رقمية لأبرز الخدمات بالحرمين في 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة: توفير 130 ألف لتر مطهرات و16.500 سجادة، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ46.054 مستفيدًا.
وأضافت الرئاسة، في إنفوجرافيك عبر حسابها على "تويتر"، أن 1650 مستفيدًا استفادوا من الكتيبات والمطويات، وتم توفير 2600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و33.400 لتر لتعقيم الأسطح، و5400 لتر معقمات الأيدي، و2255 لتر معطرات.
وتابعت: "استفاد 89300 شخص من التوعية الميدانية، و18000 من التوعية الرقمية، و2088 مستفيدًا بخدمات التطويف".
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية بلغ 1940 زائرًا، كما جرى توزيع 430 إسورة معصم لليد على الزائر الصغير.