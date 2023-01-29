تطويف وتطهير وتوعية.. قراءة رقمية لأبرز الخدمات بالحرمين في 24 ساعة

وأضافت الرئاسة، في إنفوجرافيك عبر حسابها على "تويتر"، أن 1650 مستفيدًا استفادوا من الكتيبات والمطويات، وتم توفير 2600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و33.400 لتر لتعقيم الأسطح، و5400 لتر معقمات الأيدي، و2255 لتر معطرات.