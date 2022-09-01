توصيات في زيارة رسمية للمشروع الشامل لدرء أخطار السيول بنجران

وجرى، خلال الجولة، تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية، ووضع الحلول والتوصيات الفنية لمسارات مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى مواءمتها مع مخرجات هيئة المساحة الجيولوجية؛ لتحديد مجاري السيول والشعاب وأماكن الخطورة.