"عناد" الأسرع توقيتاً في ثالث أيام "الحقايق" بمهرجان ولي العهد للهجن

وجاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط 15 الأخرى كالتالي: "انجاز" لمفلح حمود البلوي، "مسره" لعامر سعد المري، "الباسل" لعامر سعد المري، "رسميه" لسليمان سلامه الجهني، "سياف" لسليمان سلامه الجهني، "الميهولة" لخليفه عبدالله القعود، "شاهين" لـعبدالله مخيمر العطوي، "لفحه" لمظفر محمد العامري، "الكايد" لناصر محمد المري، "الزعيمه" لـفالح حمود البلوي، "المشاكس" لـحمد نهيان العامري، "رفحاء" لفيصل متعب الشمري، "الذيب" لعلي شافي العجمي، "شواهين" لـماجد محمد المري، وأخيراً فاز "كفو" لعماد معوض العنزي بالمركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر.