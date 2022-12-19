"الأجواء الربيعية" تفعل أكثر.. إقبال شديد على التخييم والترفيه بمكة

من جانبهم، بيّن بعض أصحاب المحال المتخصّصة في بيع لوازم الرحلات وتجهيز المخيمات، أن هناك نشاطاً اقتصادياً مرتفعاً مقارنة بأيام السنة لما يجدون من إقبالٍ كبيرٍ على تلك الأماكن.