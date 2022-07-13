"شؤون المسجد النبوي" تواصل جهودها في استقبال طلائع الحجيج بعد أدائهم المناسك

وخصّصت الإدارة العامة للحشود لضمان عدم تكدّس الحركة (250) موظفاً مقسمين على (4) فترات لتسهيل عملية دخول الحجاج والزوّار والمصلين من المداخل والممرات والمصليات ومنع السلوكيات الخاطئة، كالتسول وتكدُّس الأمتعة وعبث الأطفال بساحات المسجد النبوي وعلى مدار الساعة، كما بلغ عدد الممرات الرئيسة (38) ممراً والممرات الفرعية (14) وممرات الطوارئ (8) وعدد الحواجز المستخدمة أكثر من (800) حاجز، ويقوم الموظفون باستمرار متابعة الحشود ومنع السلوكيات الخاطئة، حيث بلغت انسيابية الممرات في ساحات المسجد النبوي، ولله الحمد (100%) وانسيابتها داخل المسجد النبوي (99%)، وتهدف خطة الوكالة إلى تحقيق أعلى مستويات الانسيابية في ممرات المسجد النبوي كافة، وتهيئة المصليات، وخلو جميع أروقة المسجد النبوي من السلوكيات الخاطئة.