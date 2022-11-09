"التويجري" ينوه بأهمية تسخير التقنية في التنبؤ بالكوارث للتخفيف من أضرارها

وأشار إلى أن التقنيات المعلوماتية تلعب دورًا رائدًا في رصد الأمراض البشرية والآفات الزراعية، وملوثات البيئة المائية لتحقيق الأمن الصحي، والأمن الغذائي وتعزيز التعاون بين البلدان لدعم الأنشطة العلمية والبحثية النافعة للمجتمعات؛ وتعزيز التضامن الدولي من أجل نشر العلم المشترك بين البلدان؛ والاهتمام به كوسيلة لنشر السلام والأمن والتعاون الدولي. مشيرًا إلى أن هذه التظاهرة الدولية التي تأتي في إطار السنة الدولية للعلوم الأساسية من أجل التنمية المستدامة التي انطلقت في 8 يوليو 2022 تهدف إلى نشر الوعي بدور العلم في خدمة المجتمعات وتحسين مستويات المعيشة فيها.