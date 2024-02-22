جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.. وزارة الثقافة تطلق "مسابقة 1727" تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس

وتتضمن المسابقة التي تأتي ضمن احتفاء الوزارة بيوم التأسيس، أسئلة متنوعة تدور في مجموعها حول يوم التأسيس، ودلالاته المعرفية والتاريخية؛ حيث سيكون أمام كل مشارك ثمانية أسئلة مقسمةً على أربعة مراحل، لكل مرحلة منها سؤالان، وبعد إكمال كل مرحلة بنجاح، يتأهل المشتركون الذين يُجِيبون على الأسئلة كاملةً للدخول في السحب، على أن تختار المسابقة 100 فائز بشكل عشوائي وسيحصل كل واحد منهم على مبلغ ألف ريال.