2 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 2 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 34 مئوية، وجدة 32 مئوية، وجازان والقنفذة 31 مئوية، وينبع 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة 2 مئوية، تليها عرعر وسكاكا ورفحاء والقريات 3 مئوية، وحفر الباطن 4 مئوية، وكل من تبوك وحائل والصمان والتنهات 6 مئوية.
وسجلت أبها وجازان وجدة أعلى نسبة رطوبة بين 90% و80%.