"أبشروا واضبطوا مسايل المزارع".. "الحصيني": الأمطار تزف الطلاب إلى مدارسهم غداً

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن المملكة شهدت اليوم السبت أجواءً باردة فجراً على معظم المناطق والمرتفعات الجبلية معتدلة على سواحل البحر الأحمر والجزء الأوسط والجنوبي منه.
وأضاف الحصيني؛ أن درجات الحرارة المسجّلة كان أقلها في طريف والقريات 7°C، وأعلاها في جازان 26°C، فيما سجّلت الرياض 15°C، والمدينة المنوّرة 16°C، والدمام 17°C.
وتابع، نلاحظ الانخفاض في الحرارة عمّا كانت عليه في الأيام السابقة على معظم مناطق المملكة.
وقال الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر: "أبشروا وبشّروا واضبطوا مسايل المزارع"، متوقع توسع #الحالة_الممطرة_الرابعة_عشرة على معظم المناطق -إن شاء الله- والكويت والعراق واليمن وشرق المتوسط، ومن المتوقع أن تزف الأمطار الطلاب إلى مدارسهم بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444هـ.
وتوقع الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد مع فرصة سيولٍ على أجزاءٍ من المملكة تُسبق برياحٍ نشطة وأجواء معتدلة نهاراً، وتميل للبرودة إلى باردة فجراً على معظم المناطق أثناء الحالة الممطرة.