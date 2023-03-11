"أبشروا واضبطوا مسايل المزارع".. "الحصيني": الأمطار تزف الطلاب إلى مدارسهم غداً

وتوقع الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد مع فرصة سيولٍ على أجزاءٍ من المملكة تُسبق برياحٍ نشطة وأجواء معتدلة نهاراً، وتميل للبرودة إلى باردة فجراً على معظم المناطق أثناء الحالة الممطرة.