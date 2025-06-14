"الفصل الثالث " .. "تعليم الرياض" يُنهي استعداداته لانطلاق الاختبارات التحريرية والمركزية غدًا

تنطلق يوم غدٍ الأحد في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الاختبارات التحريرية والمركزية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1446 هـ، لجميع طلاب وطالبات التعليم العام، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لأداء الطلاب والطالبات اختبارات نهاية الفصل، مشيرًا إلى أن انطلاق الاختبارات لجميع المراحل سيكون في تمام الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات التعليم المستمر عند الساعة الرابعة مساءً.
وأضاف الثميري أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لدعم الطلبة وتهيئتهم للاختبارات، وتقديم الاستشارات النفسية والتعليمية خلال فترة الاختبارات. وتعمل هذه الخدمة من يوم الأحد 19 ذو الحجة وحتى الاثنين 27 ذو الحجة، من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.
وأشار إلى أن الإدارة أعدّت خطة اتصالية وإعلامية متكاملة تُنفذ قبل وأثناء وبعد الاختبارات، وتشمل تقديم إرشادات وتوجيهات ونصائح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر المنصات الإعلامية الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن الاختبارات التحريرية ستستمر حتى يوم الخميس 1 محرم 1447 هـ، الموافق 26 يونيو 2025 م، وتشمل جميع الصفوف الدراسية، وتُجرى خلال اليوم الدراسي، مع تخصيص فترات زمنية للطلاب المتوقع تخرجهم وطلاب الدور الثاني، بما يضمن شمولية التقييم وتكافؤ الفرص.