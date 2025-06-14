"الفصل الثالث " .. "تعليم الرياض" يُنهي استعداداته لانطلاق الاختبارات التحريرية والمركزية غدًا

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لأداء الطلاب والطالبات اختبارات نهاية الفصل، مشيرًا إلى أن انطلاق الاختبارات لجميع المراحل سيكون في تمام الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات التعليم المستمر عند الساعة الرابعة مساءً.