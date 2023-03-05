"وزارتا "الصحة" و"العدل" توقِّعان مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية

الجدير بالذكر أنّ نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، يعدُّ تعزيزًا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكمّلًا لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى، والتوسُّع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص؛ مما سيسهم في سرعة الإنجاز للبتّ في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.