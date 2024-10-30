ولي العهد في البحرين يستقبل وزير الداخلية ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في قصر القضيبية بالمنامة.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، لسمو ولي العهد وتمنياته لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب المبادرات التي تم إنجازها في لجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.