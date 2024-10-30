ولي العهد في البحرين يستقبل وزير الداخلية ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في قصر القضيبية بالمنامة.