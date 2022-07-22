سيف ولي العهد للهجن.. لقب تاريخي لمسيرة المُلاك.. والفوز للأكثر نقاطًا

يشهد مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في كل عام تنافسًا قويًّا بين مُلاك الهجن للحصول على المراكز الأولى؛ إذ ويُشترط على كل مالك للهجن أن تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا طيلة أيام المهرجان.