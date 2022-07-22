سيف ولي العهد للهجن.. لقب تاريخي لمسيرة المُلاك.. والفوز للأكثر نقاطًا

يشهد مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في كل عام تنافسًا قويًّا بين مُلاك الهجن للحصول على المراكز الأولى؛ إذ ويُشترط على كل مالك للهجن أن تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا طيلة أيام المهرجان.
وتُحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي، على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%.
وتعمل اللجنة المنظمة بجهود مستمرة على إجراء التحليلات للمطايا المشاركة؛ وذلك للتأكد من نتائج كشف المنشطات؛ إذ تُستبعد جميع نقاط المطايا التي قد تظهر تحليلاتها إيجابية.
ويعمل مهرجان ولي العهد للهجن على تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية في السعودية، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
يُشار إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن 2022 سينطلق يوم غدٍ السبت الموافق 23 يوليو 2022م بميدان الطائف للهجن، على مدار 44 يومًا، ويحتوي على قرابة 600 شوط، بجوائز تتجاوز 56 مليون ريال سعودي.