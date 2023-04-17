شؤون المسجد النبوي تؤكد جاهزية كافة الخدمات للمصلين في ليلة 27 رمضان

أكد مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية في المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي جاهزية الوكالات الخدمية والميدانية لاستقبال المصلين والزوار في ليلة 27.
وأضاف أن الوكالة هيأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية وتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين بأعلى معايير الجودة من خلال تنظيم الحشود للأعداد الكبيرة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان سهولة الحركة وانسيابية دخول وخروج المصلين، كما تعمل على تنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسیق مع الجھات المعنیة، حیث يتم من خلالھا فتح الممرات الرئیسة وعددها 38 ممراً، والممرات الفرعية عددها 14 ممراً و8 ممرات للطوارئ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممراً و38 مدخلاً من مواقف السیارات و18 سلماً من السلالم العادیة بالإضافة إلى 12 سلماً كھربائیاً، و تهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم 15 و 27 لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المعدة مسبقاً، وكذلك تجهيز حافظات ماء زمزم، وتوزيع عبوات ماء زمزم للزوار ، وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته بعدد 70 ألف لتر ، ويبلغ عدد المطهرات 85 ألف لتر، كما وفرت الوكالة 40 ألف كرسي لكبار السن لينعم الزوار والمصلون بالطمأنينة وتوفير الأجواء الخاشعة لهم.
وبين الأيوبي سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لتوفير كافة الخدمات وتقديمها بأعلى معايير الجودة للزوار والمصلين وتوفير كافة سبل الراحة لهم
ليؤدوا عبادتهم بيسر وطمأنينة، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ولتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.