شؤون المسجد النبوي تؤكد جاهزية كافة الخدمات للمصلين في ليلة 27 رمضان

وأضاف أن الوكالة هيأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية وتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين بأعلى معايير الجودة من خلال تنظيم الحشود للأعداد الكبيرة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان سهولة الحركة وانسيابية دخول وخروج المصلين، كما تعمل على تنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسیق مع الجھات المعنیة، حیث يتم من خلالھا فتح الممرات الرئیسة وعددها 38 ممراً، والممرات الفرعية عددها 14 ممراً و8 ممرات للطوارئ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممراً و38 مدخلاً من مواقف السیارات و18 سلماً من السلالم العادیة بالإضافة إلى 12 سلماً كھربائیاً، و تهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم 15 و 27 لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المعدة مسبقاً، وكذلك تجهيز حافظات ماء زمزم، وتوزيع عبوات ماء زمزم للزوار ، وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته بعدد 70 ألف لتر ، ويبلغ عدد المطهرات 85 ألف لتر، كما وفرت الوكالة 40 ألف كرسي لكبار السن لينعم الزوار والمصلون بالطمأنينة وتوفير الأجواء الخاشعة لهم.