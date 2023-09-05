"منشآت" تُطلق جولة التجارة الإلكترونية بمركز دعم المنشآت بجدة.. من 4 إلى 6 سبتمبر

وتعمل "منشآت" خلال الجولة على تقديم 10 ورش تدريبية في محافظة جدة، من أبرزها: "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية"، و"التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية"، و"التسويق الرقمي"، و"تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية"، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية".