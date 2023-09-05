"منشآت" تُطلق جولة التجارة الإلكترونية بمركز دعم المنشآت بجدة.. من 4 إلى 6 سبتمبر

انطلقت أمس جولة التجارة الإلكترونية التي تنظّمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر 2023، بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدّمي الخدمات والمتخصّصين في التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة.
وتتضمن الجولة جلسات حوارية يقدمها عددٌ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، من شأنها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرُّف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
وتعمل "منشآت" خلال الجولة على تقديم 10 ورش تدريبية في محافظة جدة، من أبرزها: "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية"، و"التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية"، و"التسويق الرقمي"، و"تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية"، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية".
يُذكر أن "منشآت" أتاحت التسجيل للمهتمين في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدّم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين، وذلك حرصاً على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات وبرامج متخصّصة.