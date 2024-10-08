بدء أعمال السجل العقاري لـ58 حيًّا بمدينة الرياض ومحافظتي الدرعية والمزاحمية

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل عددًا من الأحياء بمدينة الرياض وهي: (جزء من حي عريض، وادي لبن، ومدينة الملك عبدالله للطاقة، والوسام، والسحاب، والمرجان، والبشائر، والإسكان، والبرية، والمدينة الصناعية الجديدة، وهيت، وخشم العان، وأُحد، وعكاظ، وديراب، والمنصورية، والحائر، والعماجية، والغنامية، وأم الشعال، والسهباء، والمصفاة)، فيما يشمل التسجيل في محافظة المزاحمية أحياء: (وسيلة، ونوارة، وغرناطة، وطويق، وشخيب، وحضار، والياسمين، والورود، والواحة، والهدا، والمروج، والمحمدية، واللؤلؤة، والغطغط، والعليا، والصناعية، والصقورية، والشلال، والريف، والراشدية، والحزيمية، والحزم، والجامعة، والأندلس، ومشيرفة)، كما يشمل التسجيل أحياء بمحافظة الدرعية وهي: (الشهداء، وعقرباء، وسلام، والوادي، والعدل، ونجد، والعين، والوصيل، والأمير سلطان، والواحة، وهجرة بوضة)؛ مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.