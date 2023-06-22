بالفيديو.. حاج من ضيوف الملك: "قبيلة زورو" بجنوب إفريقيا معروفة بالتعدد ومن لم يُعدد فهو ناقص!

وقال "أبو نمر" إن قبيلة زورو بجنوب إفريقيا معروفة بكرمها حيث لا يدخل البيت ضيف إلا ويذبحون له شاة أو نحو ذلك تكريماً وتقديراً له، مضيفاً أنه من العادات أيضاً التعدد والرجل الذي يتزوج واحدة فهو رجل ناقص كما عرفوا باصطياد النمور واللبس الذي أرتديه مستوحى من الموروث القديم.