غياب إعلان تعليق الدراسة عبر منصة تعليم جازان يثير الجدل ويربك الأسر

أثار غياب إعلان تعليق الدراسة اليوم عن منصة إكس "تويتر سابقاً" الرسمية لتعليم جازان موجة من التساؤلات بين أولياء الأمور وأربك العديد من الأسر موضحين بأنهم استقوا المعلومة مساء أمس من مواقع ومعرفات ورسائل من خلال تطبيق واتساب في الوقت الذي بقيت فيه صفحة إكس الخاصة بإدارة التعليم صامتة.
وأشاروا بأن عدم الإعلان بشكل رسمي من الجهة نفسها عن قرار التعليق يفتح المجال للشائعات والتكهنات والأخبار المغلوطة فبمجرد نشر رسالة سيصبح الأمر مربكاً للجميع.
وكانت عدد من مواقع التواصل تداولت منذ يوم أمس خبراً عن تعليق الدراسة اليوم في محافظة صامطة وأبوعريش والطوال والتي شهدت أمطاراً غزيرة وبين مصدر لـ "سبق" من إحدى المحافظات التي علقت فيها الدارسة اليوم ولم ترد ضمن القائمة المنشورة أمس عبر مواقع التواصل بأنهم تلقوا رسائل من خلال إدارة المدرسة بالتعليق.
وحددت وزارة التعليم الحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة الحضورية: من أبرزها الأمطار الغزيرة ما بين (10-50 ملم/ساعة) فأكثر الموجات الحارة من 51 درجة فأعلى الموجات الباردة من 7 درجات تحت الصفر وأقل حالة الضباب الكثيف التي تكون فيه الرؤية من 1 كم وأقل.
وكذلك الرياح الشديدة التي تصل سرعتها من 60 كيلو في الساعة وأكثر وارتفاع الأمواج أكثر من " 3 " أمتار والعواصف الثلجية الشديدة العواصف الترابية الرؤية من " 1 " كيلو وأقل.. الرؤية من " 1 " كيلو وأقل.