غياب إعلان تعليق الدراسة عبر منصة تعليم جازان يثير الجدل ويربك الأسر

وكانت عدد من مواقع التواصل تداولت منذ يوم أمس خبراً عن تعليق الدراسة اليوم في محافظة صامطة وأبوعريش والطوال والتي شهدت أمطاراً غزيرة وبين مصدر لـ "سبق" من إحدى المحافظات التي علقت فيها الدارسة اليوم ولم ترد ضمن القائمة المنشورة أمس عبر مواقع التواصل بأنهم تلقوا رسائل من خلال إدارة المدرسة بالتعليق.