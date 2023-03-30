"بلاغة المفردة القرآنية" إعجاز لغوي يُوثّر في النفس البشرية.. هنا بعضٌ منها

المتأمل لمعاني القرآن الكريم يستشعر مدى إعجازه وبلاغته الخارقة، وحسن تأليفه والتئام أحرفه، وفصاحتها، وحظيت المفردة القرآنية باهتمام واسع لدى الكثير من العلماء، مِمن عُنُوا بكتاب الله، عز وجل، بعدما وجدوها مادةً خصبةً تحمل سرًّا عجيبًا يُؤثر في النفس البشرية، وسخروا الكثير من الأبحاث والشروحات لاستكشاف أسرارها وبلاغتها.
"سبق".. تواصل حلقاتها الرمضانية اليومية، وتستعرض في حلقتها "الثامنة" جانبًا من "القبسات البلاغية" التي تُسلّط الضوء على بلاغة المفردة في القرآن الكريم، التي تُعدّ مفتاحًا دلاليًّا لمعرفة معانيه والوقوف عن دلائل إعجازه اللغوي، وتستضيف فيها دكتور البلاغة والنقد "زيد بن فرج الخريصي".
بلاغة المفردة القرآنية
قال: "لن أتحدّث في هذه القبسات عن ظاهرة من الظواهر الأسلوبية، أو عن أسلوب من الأساليب البلاغية، وسيكون مدار حديثي في "بلاغة المفردة القرآنية"، هذه المفردة التي لا يمكن بحال من الأحوال وضع مفردة مكانها، وهذا من كمال الإعجاز وبلاغة النظم في القرآن الكريم؛ يقول ابن عطية: "ووجه إعجازه أنّ الله أحاط بكل شيء علمًا، وأحاط بالكلام كله علمًا، فإذا ترتّبت اللفظة من القُرْآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى، ويتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القُرْآن إلى آخره، والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم بالضرورة أن أحدًا من البشر لا يحيط بذلك، بهذا جاء نظم القُرْآن في الغاية القصوى من الفصاحة".
دقّّة العربية
وأضاف "دكتور البلاغة والنقد": لو أَنْعَمْنا النظرَ في مطلع سورة الأنعام، في قوله تعالى: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" "الأنعام: ١"، قال: "الْحَمْدُ"، ولم يقل: "المدح"؛ لأنه ثمة فرق بينهما، يقول العلامة ابن عثيمين، رحمه الله، متحدثًا عن دقة العربية: "انظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرّقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعًا وعددًا؟ "حاء، ميم، دال"، لكن اختلف الترتيب في الحروف "حمد ومدح" باختلاف هذا الترتيب اختلف معناهما، والنسبة بينهما الخصوص والعموم؛ فكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدًا؛ لأن الحمد يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك؛ قد يمدح الرجل رجلًا لا محبّة له، ولا تعظيم له، ولكن يرجو نواله أو يخاف منه، أما الحمد فلا".
التفنّن في العبارة
وواصل "الخريصي": وفي موطنٍ آخر عبّر عن الخلق في السماوات والأرض، وعبّر عن الجعل في الظلمات والنور، ولم يأتِ هذا التعبير في كلتا الجملتين اعتباطًا أو عفو الخاطر، إنما جاء لهدفٍ وحكمة، واختلفوا في هذه الحكمة، فقيل: إن الحكمة من التعبير بـ"جَعَلَ" دون "خَلَقَ" هي التفنّن في العبارة؛ يعني تغيير اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانًا يكون من البلاغة، وقيل: إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره؛ فنور الشمس لا يمكن أن يتبيّن إلا إذا كان هناك جسم قابل له؛ ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة ما فيه نور؛ لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابَلًا بجسم، وهذا ما أرتاح له وأميل إليه.
وختم حديثه عن بلاغة المفردة القرآنية: في موطنٍ آخر خالف في الإفراد والجمع: في قوله تعالى: "وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ" بين المفردتين "الظلمات/ النور"؛ حيث جمع "الظلمات"؛ لظهور كثرة أسبابها ومحالّها عند الناس ومشاهدتهم إيّاها على التفصيل، وأفرد "النور"؛ لأن طريقه واحد. وما ذكرته في هذه الآية الكريمة على وجه الإيجاز هو كائن في القرآن كله، من أوله إلى آخره.