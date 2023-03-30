"بلاغة المفردة القرآنية" إعجاز لغوي يُوثّر في النفس البشرية.. هنا بعضٌ منها

التفنّن في العبارة

وواصل "الخريصي": وفي موطنٍ آخر عبّر عن الخلق في السماوات والأرض، وعبّر عن الجعل في الظلمات والنور، ولم يأتِ هذا التعبير في كلتا الجملتين اعتباطًا أو عفو الخاطر، إنما جاء لهدفٍ وحكمة، واختلفوا في هذه الحكمة، فقيل: إن الحكمة من التعبير بـ"جَعَلَ" دون "خَلَقَ" هي التفنّن في العبارة؛ يعني تغيير اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانًا يكون من البلاغة، وقيل: إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره؛ فنور الشمس لا يمكن أن يتبيّن إلا إذا كان هناك جسم قابل له؛ ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة ما فيه نور؛ لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابَلًا بجسم، وهذا ما أرتاح له وأميل إليه.