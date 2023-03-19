"النيابة العامة" تحذر من استغلال القنوات الإلكترونية في الاحتيال المعلوماتي

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال".