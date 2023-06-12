السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية تعيّن ريسبونس بلس السعودية لتوفير الخدمات الطبية الطارئة لحجاج الهند خلال العام الجاري

أعلنت السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية رسمياً، اليوم، عن تعيين شركة ريسبونس بلس السعودية، لتوفير الخدمات الطبية إلى الجالية الهندية التي ستؤدي فريضة الحج هذا العام.
وتأتي الشراكة مع شركة ريسبونس بلس السعودية تماشياً مع التزام الحكومة الهندية المستمر بتقديم الدعم الصحي للبعثة الهندية وضمان سلامتهم، ووفقًا للاتفاقية الجديدة، ستقوم شركة ريسبونس بلس السعودية بتخصيص 8 سيارات إسعاف متقدمة ومجهزة بالكامل للسفارة الهندية؛ لتقديم الخدمات الطبية خلال موسم الحج، وسيتم تقسيم سيارات الإسعاف بالتساوي بين مكة والمدينة، والتي ستستمر في تقديم خدماتها لمدة 3 أشهر.
والجدير بالذكر أن شركة ريسبونس بلس السعودية بدأت بتنفيذ الاتفاقية رسمياً في الأسبوع الأول من شهر يونيو، حيث قامت بنشر أسطولها في مكتب البعثة الهندية في مكة المكرمة.