السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية تعيّن ريسبونس بلس السعودية لتوفير الخدمات الطبية الطارئة لحجاج الهند خلال العام الجاري

أعلنت السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية رسمياً، اليوم، عن تعيين شركة ريسبونس بلس السعودية، لتوفير الخدمات الطبية إلى الجالية الهندية التي ستؤدي فريضة الحج هذا العام.