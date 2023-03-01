القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه