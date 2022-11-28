"المحتوى المحلي" تحتفي بإنجازات "التحلية" في توطين الصناعة وتنمية الناتج الوطني

وكشف التقرير، الذي يأتي في إطار جهود الهيئة لتوثيق تقدم وتطور المحتوى المحلي في المملكة، وإبراز قصص النجاح والمبادرات النوعية للقطاعين العام والخاص؛ عن أبرز الأرقام والإنجازات التي حققتها "التحلية"، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبالغة 51 مشروعاً عالي القيمة بمجموع 18 مليار ريال، وهي المشاريع التي تُطبق عليها آلية الحد الأدنى المستهدفة في 36 مشروعاً، وتنفيذ المحتوى المحلي على 15 مشروعاً.