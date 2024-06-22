"آل الشيخ": قريبًا إطلاق جولة الترفيه حول المملكة

وتعتبر جولة المملكة العربية السعودية واحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية للسكان وزوار المملكة العربية السعودية.

كما استعرض‏ رئيس هيئة الترفيه تفاصيل الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال الفترة 3 يوليو- 25 أغسطس 2024، كاشفًا عن إقامة حفلة غنائية مجانية للفنان عبدالمجيد عبدالله، وكذلك الفعاليات المصاحبة للبطولة منها 6 مسرحيات: 4 كويتية ومسرحيتان مصريتان، و8 حفلات غنائية يحييها الفنانون: ماجد المهندس، وأصالة، وراشد الفارس، ونبيل شعيل، وفرقة ميامي، وفهد الكبيسي، وأميمة طالب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد سعد.

وأكد "آل الشيخ" أن الدخول لمنطقة بوليفارد الرياض والمواقف العامة مجانًا.