وزير "الإسلامية" يدشن 50 شاشة تفاعلية للمكتبة الإلكترونية لخدمة المستفيدين بالمملكة وخارجها

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، 50 شاشة تفاعلية حديثة للمكتبة الإلكترونية الإسلامية.
وتحوي المكتبة قائمة من الكتب العلمية والمواد الإرشادية التي تفوق الـ3000 مادة، 320 كتابًا رقميًا عبر شاشات موزعة في مختلف مناطق المملكة والمراكز الإسلامية في عدد من دول العالم، عبر مواقع تُمكّن المعتمرين والحجاج والزوار من تحميل المواد والكتب العلمية عبر هواتفهم المحمولة وفق منظومة إلكترونية متطورة لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية الحديثة.
وتتميز هذه الشاشات الحديثة بإمكانيات متطورة، وأضيفت إلى 34 شاشة سابقة ليصبح الإجمالي 84 شاشة ليشمل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك، إضافةً إلى إطلاق أجهزة قياس أداء المستفيدين وأجهزة توزيع البطاقات التعريفية (برمز الاستجابة السريعة)، حيث تضاعف عدد المستفيدين من المكتبة من 157 ألف في عام 2021م، إلى 390 ألف في عام 2022م مستفيدًا.
وخلال مراسم التدشين أكد الوزير "آل الشيخ" أن هذه المكتبة الإلكترونية تسهم في نشر العقيدة السليمة والأخذ بالمصادر المعتمدة والحصول على العلم بيسر وسهولة، كما تعد مواكبة للتطور التقني الحديث وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه الشاشات ستكون معينة لضيوف الرحمن في المواقيت ومساجد والمطارات والقطارات لتبصيرهم بأحكام المناسك وما يساهم بالتيسير عليهم كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وبيّن "آل الشيخ" في ختام كلمته أن هذه الشاشات الإلكترونية ضمن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للنشر الإلكتروني، ورسالتها المنبثقة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، وتوفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.