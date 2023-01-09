وزير "الإسلامية" يدشن 50 شاشة تفاعلية للمكتبة الإلكترونية لخدمة المستفيدين بالمملكة وخارجها

وتتميز هذه الشاشات الحديثة بإمكانيات متطورة، وأضيفت إلى 34 شاشة سابقة ليصبح الإجمالي 84 شاشة ليشمل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك، إضافةً إلى إطلاق أجهزة قياس أداء المستفيدين وأجهزة توزيع البطاقات التعريفية (برمز الاستجابة السريعة)، حيث تضاعف عدد المستفيدين من المكتبة من 157 ألف في عام 2021م، إلى 390 ألف في عام 2022م مستفيدًا.