أمير الشرقية يفتتح الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل والسلامة المرورية 2023م".
وتنظم الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام، الجمعية السعودية للسلامة المرورية "سلامة"، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بمشاركة العديد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة.
وأكد أمير المنطقة الشرقية، أهمية التوعية وإيصال المعلومات لأفراد المجتمع، للالتزام بالأنظمة المرورية والابتعاد عن المخالفات المرورية بكل أشكالها لحفظ الأرواح والممتلكات.
وقال الأمير "سعود": إن جهود الجهات الأمنية في تطبيق الأنظمة المرورية ومحاسبة المخالفين كبيرة، لكن يجب أن يكون لدى السائقين والسائقات ثقافة مرورية تسهم في التزامهم بالقوانين والأنظمة المرورية والمحافظة على السلامة العامة، وهذا سيتحقق إن شاء الله بالتوعية"، مشيدًا بحرص ووعي المجتمع والتزامهم بالأنظمة المرورية للحد من الحوادث.
وأضاف: "لقد أسهمت التقنيات الحديثة في التقليل من الحوادث المرورية الكبيرة، ونتطلع للاستمرار في توظيف الحلول الهندسية للحد من التكدسات المرورية في بعض المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية".
وألقى رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيس اللجنة العليا للملتقى السادس للسلامة المرورية 2023م الدكتور عبدالله الربيش، كلمة قال فيها: "إن التطورات الأخيرة في بناء المدن الذكية وتقنيات الاستشعار والحوسبة المتطورة وتقنية المركبات وتوافر "البيانات الضخمة" جنبًا إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، يشكل فرصة للتقدم بشكل كبير وتحقيق التحول المأمول والكفاءة العالية في تقديم خدمات النقل الآمن على الطرق.
ودعا "الربيش" إلى توجيه هذه التقنيات على المركبات وشبكات الطرق؛ لمراقبة حركة المرور وجمع البيانات اللازمة، ونمذجة حركات المرور في الوقت الفعلي والتنبؤ، بما يمكن أن يتم مستقبلاً بهدف تقليل الازدحام والحد من النمو المتزايد لعدد الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يساعدان في اكتشاف الأسباب المساهمة في الحوادث وتحديد النقاط السوداء لها، وتحليل سلوك القيادة، وتحسين استخدام البنية التحتية للنقل، والعمل على تشخيص المشكلات ومعالجتها وسد الفجوة التي لا تؤمنها الطرق التقليدية في إجراءات تعزيز السلامة العامة للنظام.
وتابع قائلاً: "الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول المرتفعة مقارنةً بدول مجموعة العشرين "G20" في عدد الوفيات والتي تقدر بـ 15 لكل 100 ألف نسمة في السنة، وكذلك في عدد الإصابات البليغة، مما يتطلب التدخل الفوري وبشكل منهجي وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى تعتمد على استخدام مجموعة من التقنيات، مثل: تنفيذ الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في جميع وسائط النقل أو أنظمة التحكم في النقل.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود التكاملية لتبنّي المبادرات والمشروعات وتطبيق الاستراتيجيات؛ لضمان السلامة المرورية وتقليص الحوادث وآثارها.
ونوه "الربيش" إلى إصدار منظمة الصحة العالمية حزمة تقنية للسلامة على الطرق من 22 مبادرة، و6 استراتيجيات رئيسية تركز على التحكم في السرعة، ودعم السلامة على الطرق، وتصميم البنية التحتية وتحسينها، ومعايير سلامة المركبات، وإنفاذ قوانين المرور.
وأوضح أن المنظمة أوصت بضرورة تنفيذ هذه الاستراتيجيات والمبادرات، كحزمة مترابطة ومتكاملة، للتصدي الفعال للوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، واعتبارها كدليل استرشادي لدعم القرارات الوطنية الرامية إلى تعزيز جهود السلامة على الطرق.
وأكد أن إقامة الجمعية السعودية للسلامة المرورية للملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، يهدف إلى توفير منصة دولية لدعم وتعزيز الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال السلامة المرورية والنقل البري والبحري، والأنفاق، والجسور والبنية التحتية لشبكة الطرق والمطارات والنقل البحري، آخذة في الاعتبار كل العناصر التي تدخل في منظومة السلامة المرورية في جانبها التشريعي والتوعوي والهندسي والفني؛ لرفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع بمفهوم السلامة المرورية وأهميته.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي: إن الشراكة مع شركاء النجاح في اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، أثمرت في خفض الوفيات على الطرق من 28.8 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2016، إلى 13 حالة لكل 100 ألف في عام 2022، مرجعًا ذلك إلى منظومة التعاون والتكامل بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة.
وأضاف أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف خفض الوفيات عبر استخدام العديد من التقنيات والأبحاث العلمية في قطاع الطرق، ومن ضمنها معدات المسح والتقييم.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك أسطولًا يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ حيث تعمل هذه المعدات على مسح وتقييم الطرق عبر وحدات ليزر وأنظمة متقدمة، تحدد احتياج الطريق للتدخل الفني.
ولفت إلى أن الهيئة تمتلك مختبرًا مركزيًا يعد الأوحد من نوعه في الشرق الأوسط، يقوم بتنفيذ العديد من الاختبارات والتجارب العلمية لرفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق.
وأوضح "الدلامي" أن الهيئة أطلقت مبادرة السلامة المرورية عام 2016، عبر تنفيذ حزمة من الأعمال على شبكة الطرق؛ حيث أسهمت في الارتقاء بمستوى سلامتها وجودتها، ومن هذه الأعمال معالجة أكثر من 120 نقطة سوداء، وهي المواقع التي تكثر فيها الحوادث، إضافةً لتحسين أكثر من 200 تقاطع، وتنفيذ أعمال الدهانات بأكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، وتركيب أكثر من مليون علامة من العلامات الأرضية، مع وضع تقنية الاهتزازات التحذيرية على أكتاف الطريق بأكثر من 58 ألف كم.
وأكد حرص الهيئة على الاستمرار في رفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز التكامل مع كل الجهات ذات العلاقة، للوصول للمستهدفات الوطنية، مضيفًا أن الهيئة تعول على وعي مستخدم الطريق من خلال التقيد بتعليمات السلامة المرورية، للمساهمة في الحفاظ على الأرواح.
فيما قال النائب الأعلى للرئيس للسلامة والأمن الصناعي عبدالله الغامدي: إن الملتقى السادس للسلامة المرورية، يتناول أحد الموضوعات الحيوية، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل والسلامة المرورية"؛ لتعزيز قيم القيادة الآمنة للمركبات، والاطلاع على أحدث الحلول والمبتكرات، للحد من الحوادث المرورية، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر أن الملتقى يتناول موضوع تقليل الحوادث المرورية، والحد من ضحاياها، موضحًا أنه بحسب آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، ما زالت حوادث الطرق من أكبر مسببات الوفاة عالميًا، وهي السبب الرئيس في فقدان ما يقرب من مليون وربع المليون شخص على مستوى العالم سنويًا، منها 4.555 حالة وفاة بالمملكة العربية السعودية في عام 2022م.
وأكد "الغامدي" حرص "أرامكو" على العمل مع شركائنا من الجهات الحكومية، من خلال لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، لِتَبَنِّي استراتيجية السلامة المرورية للمنطقة الشرقية بأهداف مرصودة، ومبادرات جديدة وخلَّاقة، لتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية حققت خلال السنوات الماضية، إنجازًا مهمًا تَمثل في خفض عدد الحوادث الجسيمة، التي تشمل حالات الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 60%، منذ أن تم البدء في تطبيق استراتيجية لجنة السلامة المرورية بالمنطقة عام 2012م، وجاءت المنطقة الشرقية، كأقل منطقة من حيث معدل وفيات الحوادث المرورية، مما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح، خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل دور التقنيات الحديثة في تعزيز السلامة المرورية، وتطوير الكفاءات الوطنية وتدريبها على استخدامها، وابتكار الجديد فيها.
وأضاف "الغامدي" أن أرامكو السعودية وبدعمٍ متواصلٍ وغير محدودٍ من لَدُنْ أمير الشرقية، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المختلفة، تبذل الجهود الحثيثة لتعزيز السلامة المرورية بالمنطقة، وإيجاد حلول غير تقليدية تعمل على تقليل الحوادث، ومن أهمها إنشاء منصة تحليل الحوادث الجسيمة المستحدثة من قبل مهندسي الشركة، التي تُعتبر أداة تحليلية فعّالة تقدم معلومات إحصائية تفصيلية بطريقة بسيطة وميسرة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر أنواع وأسباب ومواقع النقاط السوداء للحوادث الجسيمة والأعمار والجنسيات والأشهُر والأيام الأكثر ارتفاعا.
ولفت "الغامدي" إلى أن كل هذه البيانات تظهر على الخرائط؛ حيث يزور فريق العمل هذه المواقع ويضع الحلول المناسبة للحد من تكرار وقوعها، الأمر الذي يسهل عمل الجهات المعنية لتركيز الجهود الهندسية والضبطية والتوعوية والإسعافية.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة اللواء مهندس علي بن محسن الزهراني: إن للملتقى دورًا بارزًا في مجال السلامة المرورية وأهميته كبوابة التقاء للخبراء والمسؤولين والمهتمين لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أفضل المشروعات والمبادرات والأفكار؛ لرفع وتعزيز الوعي المروري والتعرف على أحدث العلوم البحثية النظرية والتشغيلية والتقنية وأثرها في استخدام البيانات وتحليلها.
وأضاف اللواء "الزهراني": إن الأمن العام يؤكد أهمية دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز ورفع مستوى السلامة المرورية، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بإشراف ومتابعة مباشرة ودائمة من قبل وزير الداخلية لرفع مستوى الأداء الأمني والمروري، والعمل على عدة مشروعات تطويرية تعنى بتطوير الجانب التقني واستخدام الذكاء الاصطناعي وجودة المخرجات والتحليل الذكي لتطوير السياسات الأمنية والمرورية بما يحقق أمن المواطن.
وتابع قائلاً: "أثبتت تقنية وأنظمة الرصد الآلي كفاءة عالية في التنبؤ بالمواقع الخطرة واتخاذ القرارات المناسبة للإجراءات الوقائية حيالها 28 وفاة، مما نتج عنها تقدم بالنتائج وانخفاض بأعداد الوفيات لكل 100 ألف عام 2016م، إلى 13 وفاة لكل 100 ألف في 2022، وهو مؤشر محفز لمضاعفة الجهود للتقدم في توظيف التقنية لتحليل البيانات وتطويرها للمساعدة في توجيه الخطط بالشكل الملائم والدقيق للوصول لأفضل النتائج بانخفاض أعداد الإصابات والوفيات.