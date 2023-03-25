التلاحم والولاء والوفاء.. ما القيم التي يجسدها استقبال ولي العهد للمواطنين؟

يحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيز كل الروابط مع المواطنين، ومن بينها الروابط الاجتماعية، التي تتحقق من خلال لقاءاته المباشرة معهم، ويمضي ولي العهد في حرصه على تقوية الروابط بالمواطنين على النهج، الذي أرساه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وأبناؤه الملوك من بعده، ويرتكز على غاية مهمة هي تفقد أحوال المواطنين، وحل المشاكل التي تعرض لهم، وتسهيل حياتهم.