التلاحم والولاء والوفاء.. ما القيم التي يجسدها استقبال ولي العهد للمواطنين؟

يحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيز كل الروابط مع المواطنين، ومن بينها الروابط الاجتماعية، التي تتحقق من خلال لقاءاته المباشرة معهم، ويمضي ولي العهد في حرصه على تقوية الروابط بالمواطنين على النهج، الذي أرساه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وأبناؤه الملوك من بعده، ويرتكز على غاية مهمة هي تفقد أحوال المواطنين، وحل المشاكل التي تعرض لهم، وتسهيل حياتهم.
ويندرج لقاء ولي العهد مع جمع من الأمراء والعلماء والمواطنين في قصر اليمامة بالرياض، الذين قدموا للسلام على سموه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ضمن النهج القيادة السعودية في علاقتها مع المواطنين، وتعبيراً عن حرص ولي العهد على تعزيز الروابط الاجتماعية مع أبناء الشعب السعودي، وشهر رمضان مناسبة دينية واجتماعية، يلتقي خلالها ولي العهد مع المواطنين.
ولقاء ولي العهد بالمواطنين، يُجسّد مجموعة من القيم المهمة في إطار العلاقة المتينة، التي تجمع القيادة بالشعب، هي قيم: التلاحم، والولاء، والوفاء، فمنذ تأسيس المملكة في 23 سبتمبر 1932م، عُهد عن الشعب السعودي دائماً التوحد مع قيادته، وشدة الولاء والوفاء لها ولدولته، وفي المقابل احتل الشعب السعودية المكانة الأولى في اهتمام قادة المملكة.
واهتمام الأمير محمد بن سلمان بالمواطنين اهتمام دائم، وهو يمثل أولوية، ومبدأ في إدارة الدولة، وقد عبّر ولي العهد عن هذا الاهتمام والمبدأ في حواره التلفزيوني في أبريل 2021، بقوله: "مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي، وأن يكون المواطن راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله"، فالوطن والمواطن لدى ولي العهد لا ينفصلان، وتنمية الوطن هدف أساسي يكرس له جهوده؛ كي تنعكس نتائج التنمية على جودة حياة المواطنين.