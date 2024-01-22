"الجبير" يستقبل وزير خارجية كوستاريكا ويبحثان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.