"الجبير" يستقبل وزير خارجية كوستاريكا ويبحثان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.
وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما فيها البيئة والمناخ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، مدير عام إدارة أمريكا الجنوبية، السفير فيصل المنديل، وسفير جمهورية كوستاريكا غير المقيم لدى المملكة فرانسيسكو شاكون إيرنانديز.