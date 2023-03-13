منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى

وسلم رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، الوسام إلى المهنا وذلك في مقر المنظمة في جدة. وقال الفهيد بهذه المناسبة "يأتي منح الوسام من الدرجة الأولى تقديرًا وعرفانًا من المنظمة العربية للسياحة للدور الكبير الذي يقدمه بندر المهنا في دعم المنظمة وبرامجها من خلال طيران ناس حتى حققت ولله الحمد الكثير من اﻻنجازات، حيث يعد وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة التي تقدمها المنظمة للشخصيات البارزة التي تثري صناعة السياحة".