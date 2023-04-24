رئيس قيرغيزستان يستقبل "المرشد".. ويثمّن جهود الصندوق السعودي للتنمية

من جانبه، أكّد "المرشد" أنَّ هذا الدعم التنموي من الصندوق يأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، الممتد على مدى أكثر من 12 عامًا، لاسيما أنَّ الصندوق السعودي للتنمية يُعد ذراع المملكة في التنمية الدولية.