رئيس قيرغيزستان يستقبل "المرشد".. ويثمّن جهود الصندوق السعودي للتنمية

استقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف، اليوم في العاصمة القرغيزية بشكيك، وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان سعد الضويان، ومسؤولين آخرين من الجانبين.
وأعرب رئيس قيرغيزستان، خلال اللقاء، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما الإنمائي لجمهورية قيرغيزستان، مثمنًا جهود الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية وتنفيذها في الجمهورية.
من جانبه، أكّد "المرشد" أنَّ هذا الدعم التنموي من الصندوق يأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، الممتد على مدى أكثر من 12 عامًا، لاسيما أنَّ الصندوق السعودي للتنمية يُعد ذراع المملكة في التنمية الدولية.
وقام رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان عاقلبيك جباروف، باستقبال "المرشد "وتضمن اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في قيرغيزستان، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين.
وأشاد جباروف بالتعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية القرغيزية، والأثر التنموي للمشروعات والبرامج التي يموّلها الصندوق في قيرغيزستان.