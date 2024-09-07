اليوم العالمي لنقاوة الهواء.. 240 محطة لقياس الجودة تسلط الضوء على جهود "الالتزام البيئي"

وأشار الدغريري؛ إلى أن المحطات ترصد وتحلل 22 عنصراً من عناصر الهواء، أبرزها PM10 وهي الجسيمات العالقة أقل من 10 مل، وPM2.5، وأكاسيد النيتروجين، إلى جانب الأوزون، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، مضيفاً أن البيانات ترسل بشكل آلي من المحطات إلى الوحدة المركزية الرئيسة عبر نظام XR؛ ما يضمن سرعة تمرير المعلومات، واتخاذ الإجراءات الضرورية حيال أي تلوّث يتم رصده، وبالتالي يتم رفع تقارير يومية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على نقاء الهواء.