غير مضلّل.. 6 تعليمات من "سوق المال" يجب أن تشملها "إعلانات الشركات"

وبيّنت أن هذه التعليمات تتمثل في: "أن يكون الإعلان كاملًا وواضحًا وصحيحًا وغير مضلّل، وتقديم وصف مفصل لأي تطور جوهري، مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به، وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية يجب ذكر الأثر المالي لهذا التطور".