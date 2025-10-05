هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تؤكد أهمية الالتزام بضوابط موسم الرعي

شددت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على ضرورة التزام المستفيدين بضوابط وشروط موسم الرعي المعتمدة داخل نطاق المحمية، بما يضمن حماية الغطاء النباتي وصون التنوع البيئي.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكدة الالتزام بها يسهم في تعزيز نتائج البرامج البيئية، ويحد من الممارسات المخالفة مثل الاحتطاب أو الرعي الجائر أو إدخال معدات غير مصرح بها.
كما أظهرت الهيئة أهمية التقيّد بالطرق المحددة داخل المحمية وعدم استحداث طرق جديدة، إلى جانب استخدام الحمّار المخصص لأغراض الرعي فقط، وذلك حفاظًا على سلامة البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بنقل الغرف والكرفانات والمعدات الثقيلة إلى المواقع المخصصة حسب الخرائط المعتمدة، مع الالتزام بالضوابط البيئية المنظمة لذلك، بما يضمن تخصيص المنطقة بشكل كامل لممارسة أنشطة الرعي وفق الضوابط المحددة.