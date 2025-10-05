هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تؤكد أهمية الالتزام بضوابط موسم الرعي

وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكدة الالتزام بها يسهم في تعزيز نتائج البرامج البيئية، ويحد من الممارسات المخالفة مثل الاحتطاب أو الرعي الجائر أو إدخال معدات غير مصرح بها.