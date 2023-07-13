"صحة الرياض" تُوَضّح أبرز 6 خطوات للإقلاع عن التدخين وكيفية التعامل مع محفزاته
في حال كنت تفكر في الإقلاع عن التدخين رسمت "صحة الرياض" 6 خطوات لروشتة الإقلاع بسهولة، كما كشفت عن عدة طرق للتعامل مع محفزات التدخين والقضاء عليه.
وأوضحت "صحة الرياض" في معلومات توعوية نشرتها اليوم، أن الخطوات الست للإقلاع عن التدخين تتمثل في "التحكم في ذروة التدخين، والخروج من المكان والعودة إليه، والانشغال بأنشطة أخرى، وتحديد موعد للإقلاع عن التدخين وإعلانه للمقربين، والاستفادة من المحاولات السابقة الفاشلة للإقلاع باعتبارها خطوة للإقلاع، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمقربين والمؤسسات المتخصصة.
وحول محفزات التدخين، أوضحت "صحة الرياض" أنها تتمثل في تناول القهوة، والتدخين في أماكن العمل، والمشاعر القوية، وأعراض الانسحاب في فترة التدخين، والتواجد في مناسبات عامة أو مع أصدقاء مدخنين، وأخيرًا أوقات الفراغ والانتظار الطويل ومشاهدة الأفلام.
ويتم التعامل مع محفزات التدخين بداية من استبدال التدخين بأشياء أخرى، كالمسواك والمسبحة وغيرها، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، وتناول المكسرات أو العصائر والوجبات الخفيفة أثناء فترات الفراغ أو الانتظار، واستشارة المتخصصين والأطباء لتفادي الأعراض الانسحابية.