وزارة الثقافة تطلق مسابقة "درب الفنجال" بجوائز تبلغ 100 ألف ريال

وتقام المسابقة على مدار ثلاثة أيام في كل مدينة، وسيُطلب من كل متسابق تحضير القهوة في كل مراحلها من الحمص إلى التقديم، ويتم التقييم بناءً على طريقة حمص القهوة وتبريدها، وطحن البن، وغليها على طريقة كل منطقة مختارة، ومذاق وجودة فنجال القهوة النهائي.