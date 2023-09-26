44 مئوية.. الأحساء والحفر تسجّلان أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء وحفر الباطن 44 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.