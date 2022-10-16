موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري

جدَّدت السعودية خلال هذا الأسبوع موقفها الدائم برفض الإملاءات الخارجية، وتسييس قرار "أوبك +"، مؤكدة أنه قرار اقتصادي بحت، وذلك في بيان أيَّدته عدد من الجهات الدولية والإقليمية.. فيما أعلنت لبنان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
كما شهد هذا الأسبوع موافقة مجلس الوزراء على تحمُّل تكاليف الخدمات الإلكترونية لحاملي بطاقة المشجع "هيا"، فيما استطاعت دوائر القضاء المتعلقة بالفساد استعادة أكثر من ١١ مليار ريال سعودي، كما تم اكتشاف بقايا ديناصورات منذ ثمانية ملايين عام في تبوك وآمالا والجوف، فيما جرى افتتاح موسم الرياض تحت شعار "فوق الخيال".
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس العراقي، الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد؛ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق.
وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه السعودية عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 5 أكتوبر 2022م، التي تضمنت وصف القرار بأنه بمنزلة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، حملة التصريحات الإعلامية السلبية ضد السعودية في أعقاب صدور قرار مجموعة "أوبك +" إجراء تخفيض جزئي لإنتاج النفط.
رحَّب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار "أوبك بلس".
رحَّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية"، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار أوبك بلس، مؤكدًا رفضه واستنكاره الشديدَيْن لتلك التصريحات.
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عودة منطقة "ونتر وندر لاند" إلى موسم الرياض هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة، و5 ألعاب جديدة؛ لرفع مستوى تجارب الزوار، ومنحهم لحظات مميزة وفوق الخيال، في واحدة من أكثر المناطق الترفيهية المميزة بموسم الرياض.
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس فيصل بافرط، عن الجديد في موسم الرياض 2023، مؤكدًا أن "من أهم أهداف موسم الرياض جعل السعودية وجهة ترفيهية عالمية. وقد اقتربنا من تحقيق هذا الهدف". مشيرًا إلى أنه في الموسم تم استضافة أكثر من 15 مليون زائر خلال فترة 6 أشهر، من بينهم مليون و300 ألف سائح دولي.
علمت "سبق" أن دوائر الفساد المالي والإداري بالمحكمة الجزائية في مدينة الرياض أصدرت 192 حكمًا، تقضي بإدانة متهمين بقضايا فساد مالي وإداري، واستعادة أكثر من 11 مليار ريال سعودي.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال بدءًا من 1444/ 9/ 15هـ، الموافق 2023/ 4/ 6 م، في المرحلة الأولى.
قالت وزارة التعليم في تعميم لها إن التقديم على التقاعد سيكون متاحًا لمن أكمل صافي خدمة 25 عامًا فأكثر، وذلك بدءًا من يوم 13 ربيع الأول الجاري حتى يوم 22 رمضان القادم.
واصلت الجامعات السعودية تميُّزها في المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، محققة قفزة نوعية بزيادة 40% عن العام الماضي.
سجَّلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التي تُصدرها سنويًّا لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات خمسة باحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة.
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الوصول إلى مواقع أحافير، تحتوي على بقايا حيوانات بحرية منقرضة، تراوحت أعمارها بين 80 و11 مليون عام في منطقة تبوك.
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إقامة فعالية السياحة الفلكية في "الطبيق" لأول مرة لمشاهدة الحدث الفلكي "التقارب بين القمر والمشتري"، وذلك بالشراكة مع جامعة تبوك.
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم قبول بلاده اتفاق الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، التي تواجه غزوًا روسيًّا منذ فبراير الماضي.
عزَّز نادي الشباب صدارته لدوري روشن لكرة القدم؛ وذلك بعد فوزه على نادي الخليج بـ4 أهداف نظيفة؛ ليبتعد عن أقرب منافسيه الهلال بفارق 5 نقاط.
حصل هدف الدولي التونسي نعيم سليتي، لاعب الاتفاق، بمرمى الفيحاء على جائزة أجمل هدف في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023م.