موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس فيصل بافرط، عن الجديد في موسم الرياض 2023، مؤكدًا أن "من أهم أهداف موسم الرياض جعل السعودية وجهة ترفيهية عالمية. وقد اقتربنا من تحقيق هذا الهدف". مشيرًا إلى أنه في الموسم تم استضافة أكثر من 15 مليون زائر خلال فترة 6 أشهر، من بينهم مليون و300 ألف سائح دولي.