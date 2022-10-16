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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري

"مكافحة الفساد" تعيد 11 مليارًا.. واكتشاف بقايا ديناصورات بالسعودية.. ولبنان ترسم حدودها مع إسرائيل
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
زيد الخمشي
زيد الخمشي

جدَّدت السعودية خلال هذا الأسبوع موقفها الدائم برفض الإملاءات الخارجية، وتسييس قرار "أوبك +"، مؤكدة أنه قرار اقتصادي بحت، وذلك في بيان أيَّدته عدد من الجهات الدولية والإقليمية.. فيما أعلنت لبنان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

كما شهد هذا الأسبوع موافقة مجلس الوزراء على تحمُّل تكاليف الخدمات الإلكترونية لحاملي بطاقة المشجع "هيا"، فيما استطاعت دوائر القضاء المتعلقة بالفساد استعادة أكثر من ١١ مليار ريال سعودي، كما تم اكتشاف بقايا ديناصورات منذ ثمانية ملايين عام في تبوك وآمالا والجوف، فيما جرى افتتاح موسم الرياض تحت شعار "فوق الخيال".

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
بأمر الملك.. ترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأوكراني ويؤكد أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
القيادة تهنئ الرئيس العراقي بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس العراقي، الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد؛ بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
بينها الموافقة على تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية لحاملي بطاقة "هيّا".. مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات

وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
حكومة المملكة تُعرب عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه السعودية عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 5 أكتوبر 2022م، التي تضمنت وصف القرار بأنه بمنزلة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
الأمين العام لجامعة الدول العربية يستنكر حملة التصريحات الإعلامية السلبية ضد السعودية

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، حملة التصريحات الإعلامية السلبية ضد السعودية في أعقاب صدور قرار مجموعة "أوبك +" إجراء تخفيض جزئي لإنتاج النفط.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
مجلس التعاون يرحّب ببيان المملكة بشأن رفض التصريحات الصادرة بحقها عقب صدور قرار أوبك بلس

رحَّب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار "أوبك بلس".

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
"العسومي" يرحب برفض المملكة للتصريحات الصادرة بحقها عقب قرار أوبك بلس

رحَّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية"، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب صدور قرار أوبك بلس، مؤكدًا رفضه واستنكاره الشديدَيْن لتلك التصريحات.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
بـ 5 ألعاب جديدة.. "ونتر وندر لاند" تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج في المنطقة

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عودة منطقة "ونتر وندر لاند" إلى موسم الرياض هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة، و5 ألعاب جديدة؛ لرفع مستوى تجارب الزوار، ومنحهم لحظات مميزة وفوق الخيال، في واحدة من أكثر المناطق الترفيهية المميزة بموسم الرياض.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
"بافرط": اقتربنا من جعل المملكة وجهة ترفيهية عالمية وسنستقبل أكثر من ربع مليون زائر يومياً

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس فيصل بافرط، عن الجديد في موسم الرياض 2023، مؤكدًا أن "من أهم أهداف موسم الرياض جعل السعودية وجهة ترفيهية عالمية. وقد اقتربنا من تحقيق هذا الهدف". مشيرًا إلى أنه في الموسم تم استضافة أكثر من 15 مليون زائر خلال فترة 6 أشهر، من بينهم مليون و300 ألف سائح دولي.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
دوائر قضايا الفساد بـ"جزائية الرياض" تصدر 192 حكمًا وتستعيد أكثر من 11 مليار ريال

علمت "سبق" أن دوائر الفساد المالي والإداري بالمحكمة الجزائية في مدينة الرياض أصدرت 192 حكمًا، تقضي بإدانة متهمين بقضايا فساد مالي وإداري، واستعادة أكثر من 11 مليار ريال سعودي.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
توطين 35% من مهن قطاع الاستشارات منتصف رمضان المقبل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال بدءًا من 1444/ 9/ 15هـ، الموافق 2023/ 4/ 6 م، في المرحلة الأولى.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
"التعليم": التقديم على التقاعد المبكر سيكون متاحاً لمن أكمل خدمة 25 عاماً

قالت وزارة التعليم في تعميم لها إن التقديم على التقاعد سيكون متاحًا لمن أكمل صافي خدمة 25 عامًا فأكثر، وذلك بدءًا من يوم 13 ربيع الأول الجاري حتى يوم 22 رمضان القادم.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
21 جامعة سعودية ضمن تصنيف التايمز 2023 بزيادة 40% عن العام الماضي

واصلت الجامعات السعودية تميُّزها في المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، محققة قفزة نوعية بزيادة 40% عن العام الماضي.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
جامعة "ستانفورد" الأمريكية تسجّل 5 باحثين من جامعة الإمام محمد بن سعود في قائمة علماء العالم

سجَّلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التي تُصدرها سنويًّا لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات خمسة باحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
تبوك وآمالا والجوف تبوح بأسرارها الأحفورية وتكشف بقايا ديناصورات من ملايين السنين

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الوصول إلى مواقع أحافير، تحتوي على بقايا حيوانات بحرية منقرضة، تراوحت أعمارها بين 80 و11 مليون عام في منطقة تبوك.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
بالصور.. رابع أكبر محمية في العالم تطلق "المراقبة السياحية" للنجوم والمجرات

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إقامة فعالية السياحة الفلكية في "الطبيق" لأول مرة لمشاهدة الحدث الفلكي "التقارب بين القمر والمشتري"، وذلك بالشراكة مع جامعة تبوك.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
"عون": لبنان وافق على اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل وهو ليس تطبيعاً

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم قبول بلاده اتفاق الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، التي تواجه غزوًا روسيًّا منذ فبراير الماضي.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
الشباب يتطلع لمواصلة أرقامه المميزة في دوري روشن

عزَّز نادي الشباب صدارته لدوري روشن لكرة القدم؛ وذلك بعد فوزه على نادي الخليج بـ4 أهداف نظيفة؛ ليبتعد عن أقرب منافسيه الهلال بفارق 5 نقاط.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة ترفض تسييس قرار "أوبك +".. وإطلاق "موسم الرياض".. و"الشباب" يبتعد بصدارة الدوري
هدف لاعب الاتفاق "سليتي" بمرمى الفيحاء الأجمل في الجولة السابعة من دوري روشن

حصل هدف الدولي التونسي نعيم سليتي، لاعب الاتفاق، بمرمى الفيحاء على جائزة أجمل هدف في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023م.

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