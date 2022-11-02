بنك الرياض يُطلق مؤشر مديري المبيعات Riyad Bank PMI بالتعاون مع S&P Global

وتضمن المؤتمر جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة الويف نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء، والأستاذ أحمد الزيد مدير مركز المعلومات في البنك المركزي السعودي، والأستاذ عبد الله العريني المدير المالي في بنك الرياض، وركزت الجلسة حول البيانات الاقتصادية والمالية بشكل عام ومدى أهميتها في صنع القرار والتحديات الحالية في هذا المجال، كما ركزت على أهمية البيانات الاقتصادية للقطاع المصرفي واسهامها في تقديم قيمة مضافة، ومساهمة المعلومات الإحصائية والمسوح في رسم السياسات ودور الهيئة في نشر الوعي الاحصائي، وتجربة البنك المركزي السعودي في إدارة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى دور الاستبيانات والمسوح في تقديم صورة عن النشاط الاقتصادي بشكل استباقي، والتحديات التي تواجه القطاع العمل الاحصائي في المملكة، وعلاقة الدراسات الاقتصادية والمالية بجودة البيانات، وأهمية جودة البيانات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوقيت اصدار البيانات وأهميته لصناع القرار والمستثمرين، والتي اتاحت للحضور فهم أعمق لكيفية إدارة عملية صنع القرار الاقتصادي أو المالي بناء على تقييم جودة البيانات ومعالجة آلية توفرها في الوقت والمكان المناسبين، بالإضافة إلى أثرها على جودة القرار والمخرجات.