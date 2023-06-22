وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يلتقي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري

واستعرض الجانبان أُطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاعين البلدي والإسكاني ومجالات المُدن الذكية، وأهمية استمرار العمل وفق بنود البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين الطرفين مطلع يناير 2023 في الرياض، إضافة إلى مراجعة المشاريع المشتركة بين الوزارتين وتبادل المعلومات حول عدد من المشروعات الجديدة التي تشرف عليها "البلدية والإسكان".