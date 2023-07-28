أمانة جدة: مخالفة الاشتراطات البلدية وراء إغلاق مقهى "ويست كوست"

علّقت أمانة محافظة جدة على المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق مقهى "ويست كوست"، بسبب عدم القدرة على الامتثال للاشتراطات البلدية اللازمة، للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء المقدم لسكان جدة وزوّارها.
وقالت أمانة جدة في بيان لها: بعد التحقّق من سجل النشاط، تبين أن المالك وقّع على إقرار الاطلاع على اشتراطات قبل النشاط وحصوله على الترخيص.
وأضافت: الإغلاق تمّ بسبب تكرار المخالفات الصحية وعدم الالتزام بمعالجتها وانتهاء رخصة النشاط التي لم يتم تجديدها.
وأردفت أنه تمّ رصد 22 مخالفة صحية خلال الفترة من 2021 - 2023م.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات عدم الالتزام بإصدار بطاقات صحية للعاملين، وعدم لبس القفازات وغطاء الرأس، وسوء حفظ وتداول الأغذية وتسجيل حالة هروب العمالة أثناء جولة رقابية.. وعدم الالتزام بسداد المخالفات المستحقة، وانتهاء رخصة النشاط.
وقالت الأمانة: لم يتم تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرصودة خلال فترة تقديم الاعتراضات النظامية.
وأكّدت حرصها على دعم رواد الأعمال مع ضرورة مراعاة الصحة العامة وحماية أمن وسلامة الغذاء المقدّم لسكان جدة وزوّارها، موضحة أن حق الاعتراض مكفولٌ لجميع المنشآت، ويتم النظر فيه من قِبل لجنة مستقلة.