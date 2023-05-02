تقرير عالمي: السعودية بالمرتبة السابعة عالميًا بين الدول الأكثر تفاؤلاً

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قالت كنانة دحلان، الرئيس التنفيذي لمكتب إيدلمان العربية السعودية: "أثبت مؤشر إيدلمان للثقة على أنه أداة هامة تساهم في تسليط الضوء على التحديات العالمية الحرجة. ففي المملكة العربية السعودية أشارت النتائج إلى زيادة الثقة تجاه الحكومة، والتي تشكل الآن لاعباً رئيسياً في قيادة التغيير الإيجابي إلى جانب قطاع الأعمال، إضافة إلى ذلك بينت الدراسة بأنّ السعودية برزت كأكثر دولة موحدة بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع، مما يشير إلى مقدار التماسك والتضامن الوطني الذي يشعر به المواطنون".