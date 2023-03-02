مهندس إيطالي عاش وتزوج في ‎جازان ثم سافر وانقطعت أخباره… تفاصيل مثيرة بشأنه يرويها نجله… تابع القصة

فيما أخبر حسن قاصر، أحد أصدقاء عبدالرحمن أنجلو أنه كان يحب الأكلات الشعبية، كالخمبر واللبن والسمك، مشيرًا أنه عندما كان في عمر 40 عامًا سمع عن قصة سفره وعدم عودته دون أن يعلم عنه أحد ما إن كان حيًا أو ميتًا!