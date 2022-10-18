"عقارات الدولة" تدعو العموم لإبداء مرئياتهم في اللائحة الجديدة لنظام نزع الملكيات

ونصّت المادة الثانية عشرة من النظام على أنه يجب على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع المستوفية للإجراءات الشرعية والنظامية؛ للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام، واشترطت اللائحة أنه يجب أن يكون صك الملكية محدثاً وساريا، ويجب على مالك العقار او يقدم صك الملكية الموقوف معززا بسبب الإيقاف وتاريخه.