نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة الهجرة المصرية أوجه التعاون المشترك

اجتمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سها ناشد جندي، والوفد المرافق لها.