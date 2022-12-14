استبعاد 15 حالة عبث في فئة البداوة من منافسات مهرجان الإبل

وأضاف أن الزعيمات حاضرة بقوة للمنافسة على الأشواط الملكية؛ حيث وصلت الفرديات المشاركة للصياهد، تمهيدًا للدخول في الأشواط النخبوية؛ حيث ستكون المشاركة في النخبة وسيف الملك وشلفا ولي العهد وفردي جل وفردي دق ومفاريد بكار، قائلًا: إن كل هذه الأشواط القوية حضرنا الزعيمات لتحقيقها بإذن الله تعالى.