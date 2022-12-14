استبعاد 15 حالة عبث في فئة البداوة من منافسات مهرجان الإبل

أعلن نادي الإبل، اليوم الأربعاء، رصد 15 حالة عبث في فئة البداوة للون الحمر، واستبعادها من المنافسة، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، فيما جرى قبول حالة استئناف واحدة.
وقال مالك الإبل "الزعيمات" في لون الشقح، موسى بن عبدالعزيز الموسى: إن المنافسة هذا العام بمهرجان المؤسس تعدّ الأقوى، وبخاصة بلون الشقح اللون الثابت في قوة المنافسة والجماهيرية العالية.
وأضاف أن الزعيمات حاضرة بقوة للمنافسة على الأشواط الملكية؛ حيث وصلت الفرديات المشاركة للصياهد، تمهيدًا للدخول في الأشواط النخبوية؛ حيث ستكون المشاركة في النخبة وسيف الملك وشلفا ولي العهد وفردي جل وفردي دق ومفاريد بكار، قائلًا: إن كل هذه الأشواط القوية حضرنا الزعيمات لتحقيقها بإذن الله تعالى.
وثمّن "الموسى" الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ودعم مشروعات النادي التطويرية؛ الأمر الذي انعكس على أسواق الإبل والاستثمار فيها.
ونوه إلى أن المبيعات أصبحت مرتفعة، والقيمة السوقية للحلال في ارتفاع استفاد منه الجميع ولله الحمد، بجهود مشكورة من رئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين والعاملين معه في إنجاح التظاهرة العالمية التراثية الوطنية.