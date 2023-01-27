مهرجان "قمم الدولي" يُخصص مواقع للحرف والأسر المنتجة

وقدّم المشاركون والمشاركات في ركن الحرف مجموعة من منتجاتهم الفنية في تزيين الأدوات المنزلية بالقط العسيري، إضافة إلى الرسم على اللوحات الفنية والأقمشة وصناعة وتركيب الخرز في أشكال جمالية للاقتناء الشخصي، والتزيين المنزلي بأحجام مختلفة، وعرض نماذج إبداعية لتجميع وتنسيق الزهور في باقات وحلل تضفي رونقًا خاصًا للمكاتب والمنازل مع لمسة تراثية، مع تصنيع حي ولحظي لعدد من الأواني المنزلية من الفخار مطرزة برسوم هندسية من طبيعة الجبال، وينتهي بجناح للتصوير الفوتوغرافي بالزي المحلي تُطبع وتُسلّم للزائر.