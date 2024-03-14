مَثَلٌ قرآني بليغ جامعٌ لـ"سبك البيان وعظمة التبيان.. عن أحوال المنافقين نتحدّث"

تنوّعت الأمثال القرآنية في التحذير من المنافقين، نتيجة خطورة جُرمهم ودناءة أفعالهم التي زادتهم ظلامًا وطغيانًا، ووَصفهم الله بأمثلة مليئة ببلاغات الإعجاز، وحذَّر من اتّباع نهجهم والعمل بصفاتهم.
"سبق" وعبر برنامجها الرمضاني "هدايات قرآنية"، تستضيف طوال الشهر الكريم، الباحثَ الشرعي في الدراسات القرآنية "محمد الذكري"، وتستنبط منه بعضًا من أسرار ومعجزات القرآن الكريم، وتُقدّمها للقارئ عبر سلسلة ومضات يومية لمختارات من بلاغات الإعجاز الإلهي في الأمثال القرآنية.
بدايةً تحدّث "الباحث الشرعي" بقوله: لمّا كان ضرب المثل نهاية البلاغة وتمامها، وحجة العرب في بيانها، ولخطورة النفاق ودروبه، وتنوع أساليب المنافقين واختلاف درجاتهم، نوّع القرآن في أمثلة التحذير منهم وبيان كفرهم، فبعد ضرب المثال السابق، "مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ".
وعن بيان أحوالهم، أضاف "الذكري": قال سبحانه وتعالى في بيان حالهم: "أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ* يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".
وواصل الباحث في الدراسات القرآنية: في الآية الكريمة السابقة تشبيه بليغ في وصف كفرهم؛ حيث شبّه حالهم مع الغيث وأنهم لم يستفيدوا منه ومن انصبابه الكثير، بل كان وبالًا عليهم لسوء قصدهم؛ فهم في ظلمات.. "ظلمة المطر وظلمة السحاب وظلمة الليل".
وأتبع الباحث "الذكري": هذا الظلام جاء من الشك والكفر والنفاق، على الرغم من قربهم من الوحي ومصدره إلا أن عنادهم وسوء قصدهم كان عليهم وبالًا وشاهدًا على الكفر والانغماس فيه، وهم غير منتفعين من هذا الخير، بل في تذبّذب وحيرة إذا انطمس نوره أمامهم عادوا لخيرتهم ووقفوا، هذا مع شدة القلق الذي يجدونه في تذبذبهم. وأشار بقوله: تأمَّل كيف جاء هذا المثل القرآني جامعًا سبك البيان مع عظمة التبيان!
لا عجب إذا كانت العرب تقول إن التشبيه وضرب المثل نهاية البلاغة، وحجة العرب في بيانها، فكيف بمَثَل ضربه العليم الحكيم! ويا لله كم في كتابه من درر البيان وروائع الحكم في أمثاله وأساليبه، وقد حُرمها من قلة بضاعته في اللغة العربية.
وختم "الذكري": الخطوة إلى فهم لغتنا خطوات تبدأ بإدراك معاني الآيات القرآنية، وقد سطّر الأوائل من علماء المسلمين فرائد الفوائد واستنباطات عميقة من كتاب الله لقوة تأصيلهم في اللغة العربية نحوًا وصرفًا وبلاغة، مع تضلعهم في بناء المفردة اللغوية.
وعن الفوائد التي وردت في هذا المَثَل، لخّصها الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية، بقوله: إنَّ في التنويع في التحذير من النفاق دلالة خطورته وشناعته، وكذلك دناءة المنافقين في تمنعهم من أخذ الهدايات الربانية وهروبهم منها، وما ذلك إلا لحقارتهم؛ فالطيب للطيب والخبيث للخبيث. وكذلك قال: ختمت الآية في بيان سعة علم الله لأحوال خلقه، وأنه محيط بالكافرين علمًا وقدرة، ومهلكهم بسبب كفرهم، وهم في كل الأحوال لا يخرجون من ملكه وتدبيره. وأخيرًا قال: ثبوت وصف الكفر في حق المنافقين.