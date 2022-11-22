القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.