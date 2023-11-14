الحاسوب العملاق" شاهين 3" التابع لجامعة كاوست الأقوى في منطقة الشرق الأوسط

أكد موقع (TOP500) الشهير -الذي يصنف أنظمة الحاسوب العملاقة الخمسمائة الأقوى عالميًا- اليوم، أن الحاسوب "شاهين 3" التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) هو أقوى حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك استنادًا لتفاصيل أساسية حول قدراته، كُشِف عنها في نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة (SC23).